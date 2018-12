Erfolgreich: das 17. Golfturnier der Mallorca Zeitung

Golfspieler auf Mallorca lassen sich von widrigen Wettervorhersagen nicht beeindrucken: Trotz prophezeiten Regens fanden sich am Samstag (3.11.) sämtliche 108 angemeldeten Spieler zum 17. Golfturnier der Mallorca Zeitung in Golf de Alcanada ein. Und sollten dafür belohnt werden: Statt wie auch noch am Vortag Wasser vom Himmel gab es viel Sonne. Ja, und Wind, viel Wind. Aber der spornt Golfspieler ja erst so richtig an.

Über die Preise freuten sich Anna Campolier (Longest Drive, Damen), Marc Noguer (Longest Drive, Herren), Bettina von Schubert (3. Platz ,Handicap, 18,6-36,4), Phil Davies (2. Platz, Handicap, 18,6-36,4), Callum Kempe (1. Platz, Handicap 18,6-36,4), Nick Keynes (3. Platz, Handicap 0-18,5), Detlev Friebe (2. Platz, Handicap 0-18,5) und Chris Lovergrove (1. Platz, Handicap 0-18,5). Gabriele Zimmeck gewann die Brutto-Wertung bei den Damen mit 16 Punkten und Marc Nogues die der Herren mit 25 Punkten.

Sehen Sie hier Bilder der Preisverleihung.

Natürlich gab es auch noch etliche andere Gründe, bei guter Laune zu sein, begonnen bei den Welcome-Bags mit Präsenten der Sponsoren und Partner über die Halfway-Verpflegung von Es Rebost und einem vorzüglichen Mittagessen vom Clubrestaurant bis hin zur Tombola und Party mit dem großartigen Entertainer und Allround-Musiker Mike Pidone.

Ein besonderer Dank gebührt Kristoff Both und seinem Team von Golf de Alcanada sowie den Sponsoren und Partnern Mallorca Sotheby's International Realty, Centro Porsche Baleares, der Anwaltskanzlei Staubach sowie dem Unternehmen Guillermo Durán.