Porsche führt den neuen Macan auf Mallorca vor

Auffällig viele Porsche Macan parkten am Dienstag (13.11.) am Parkplatz des Beachclubs Assaona in Palma de Mallorca. Dort bezog Porsche eine Zwischenstation, um anreisenden Autojournalisten den Einstieg in die Neu-Auflage des SUV zu ermöglichen.

Noch bis zum 23. November besuchen knapp 300 Journalisten aus aller Welt Mallorca, um das neue Fahrzeug zu testen. 22 Macans stehen dafür zur Verfügung. Die Hauptbasis befindet sich in einem Event-Hotel in Artá.

Im Juli war der überarbeitete Macan zum ersten Mal enthüllt worden. Es wird neben dem Facelift auch einen überarbeiteten Motor geben. Anfang Dezember soll das Auto zu den Händlern kommen, als Einstiegspreis wurden bisher 84.586 Euro genannt. /lk