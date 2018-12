Fans in Cala Millor trauern um Mallorca-Auswanderer Jens Büchner

Die Fans des bekanntesten TV-Auswanderers auf Mallorca, Jens Büchner, trauern um den 49-Jährigen, der am Samstag (17.11.) im Son-Espases-Krankenhaus in Palma de Mallorca gestorben ist. Bei einem Besuch der bereits seit Wochen geschlossenen "Faneteria" in Cala Millor - jenem Café, das Büchner zusammen mit seiner Frau Daniela erst im April 2018 eröffnet hatte - fand die MZ am Dienstag (20.11.) Kerzen und Rosen vor dem Eingangsbereich.

Noch immer hängt das Papierschild an der Glastür, das Jens Büchner vor laufender Kamera im September aufgehängt hatte. "Leider haben wir für 2018 schon geschlossen. Es tut uns mega leid, aber im Jahr 2019 geht's definitiv weiter. Eure Büchners" ist darauf zu lesen. Ausgestrahlt worden war die Folge rund sechs Wochen später, am 12. November.

Wie Büchners Manager Carsten Hüther jetzt der Bild-Zeitung erklärte, habe der Vox-Auswanderer und Vater von fünf leiblichen und drei Stiefkindern die Diagnose Lungenkrebs "kurz nach dem 5. November" bekommen. "Er ahnte es vorher, aber dann hatte er sie schwarz auf weiß", so Hüther in der Bild. In der am 12. November ausgestrahlten Sendung war Büchner bereits deutlich anzumerken, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Er schob dies aber auf Magengeschwüre und Stress in seinem Fan-Lokal.

Zum Tod von Jens Büchner: Wo die Kunstfigur aufhört

Die Boutique von Büchners Ex-Frau Jennifer Matthias, die nur wenige Ladenlokale von der "Faneteria" entfernt liegt, war beim MZ-Besuch am Dienstagmorgen (20.11.) ebenfalls geschlossen, die dekorierten Schaufenster deuten aber darauf hin, dass die Winterpause hier noch nicht begonnen hat. Matthias war die erste gewesen, die bereits vor Büchners Tod bei Facebook ein langes Statement gepostet hatte, in dem sie erklärte, dass ihr Ex-Mann im Sterben liege. /somo