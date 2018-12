Bierkönig eröffnet Weihnachtsmarkt an der Playa de Palma auf Mallorca

Pünktlich zum langen Feiertagswochenende zum zweiten Advent haben am Donnerstag (6.12.) zwei Weihnachtsmärkte in Palma de Mallorca eröffnet. Im Bierkönig an der Playa de Palma übernahm Agustín 'El Casta' mit einem seiner Monologe die Eröffnungszeremonie. Anschließend bummelten die Besucher an den Ständen mit Handwerkskunst und Leckereien vorbei. Als Neuheit können die Besucher dieses Jahr auch auf einer kostenlosen Eisbahn Schlittschuh laufen.

Auch im Veranstaltungszentrum Pueblo Español gibt es dieses Jahr wieder Adventsstimmung. Fast 100 weihnachtlich dekorierte Buden bieten noch bis zum Sonntag (9.12.) Handwerk und Gastronomie. /tg

