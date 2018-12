Immer mehr Mädchen nach Star aus "Game of Thrones" benannt

Wie das balearische Institut für Statistik bekannt gibt, nennen immer mehr Eltern ihre neugeborenen Töchter Arya. Arya Stark ist eine der prominentesten Figur aus der HBO-Serie "Game of Thrones", ein mittelalterliches Fantasy-Drama.

Alleine auf den Balearen wurden 11 Kinder seit Beginn der Serie "Game of Thrones" im Jahr 2011 Arya genannt. Insgesamt wurden in Spanien 279 Töchter mit dem Vornamen bei den Standesämtern eingetragen.

Arya Stark ist in der Serie die Tochter von Ned Stark, Lord of Winterfell, und Catelyn Tully. Arya verliert ihre Eltern früh und muss sich alleine durch die Welt schlagen. Ihr Charakter zeichnet sich durch Sturheit, einen starken Willen, Mut und Geschicklichkeit aus. In der Serie wird sie von der Schauspielerin Maisie Williams verkörpert.

Auch der weibliche Name Daenerys erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Daenerys Targaryen ist in der Serie ein weiterer Charakter. In den vergangenen sieben Jahren wurden 57 Mädchen so benannt, vor allem in Barcelona, Madrid, Las Palmas und Santa Cruz de Tenerife.

Ansonsten wurden 2018 die meisten Kinder in Spanien Antonio und María genannt. Auf den Balearen gibt es 22.141 Antonios und 21.071 Marías. /lk