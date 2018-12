Deutschem Lebensretter auf Mallorca Medaille verliehen

Der Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo de Mallorca hat dem deutschen Lebensretter Daniel Thielk am Montagabend (10.12.) im Caixaforum in Palma de Mallorca eine Goldmedaille verliehen. Der Brandenburger hatte am 9. Oktober in Sant Llorenç einem sieben Jahre alten Mädchen das Leben gerettet.

Daniel Thielk war damals mit dem Rad unterwegs und hatte sich wenige Meter von der Unglücksstelle untergestellt. Er hörte die Schreie des Mädchens, zog die Kleine aus dem Wasser und hielt sie stundenlang im Arm, bis die Rettungskräfte sie fanden. Bei dem Mädchen handelt es sich um die Schwester des fünfjährigen Arthur, der von den Wassermassen getötet wurde. Die Mutter der beiden starb bei dem Versuch, ihre Kinder aus dem Auto zu ziehen, das zuvor von einer Flutwelle erfasst worden war. Der Vater des Mädchens und seine Schwägerin kamen zur Preisverleihung mit auf die Bühne und umarmten den Lebensretter und dankten ihm für die "heroische Tat".

Ebenfalls ausgezeichnet wurden an dem Abend Ramón Pons Mateu, Direktor von Viajes Sidetours, und posthum Francisco Borrás Seguí, Eigentümer und Direktor des Hotels Saratoga, für ihr Engagement im Tourismussektor. /lk

Sant Llorenç nach der Flut