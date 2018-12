So backen Männer auf Mallorca

Gut vier Wochen bevor die Heilige Nacht als stille Nacht in die christlichen Wohnzimmer einzieht, herrscht im Pfarrhaus der evangelischen Gemeinde in s'Arenal geschäftiges Treiben. Die Männerkochgruppe „Pottkieker", die sich hier einmal im Monat am Freitagabend trifft, backt Plätzchen. „Das Spritzgebäck wird bei der Begegnung im Advent für einen guten Zweck verkauft", sagt Paul Stijohann, Ehemann der Insel-Pastorin Heike Stijohann, der die Kochgruppe leitet. Warum nur Männer? „Man ist ungestörter, muss auch mal sein", so Paul Stijohann.

Seit zwei Jahren trifft sich die Truppe, die meisten der zehn bis zwölf Teilnehmer wohnen das ganze Jahr über auf Mallorca. „Entstanden ist das Treffen aus anderen Veranstaltungen wie dem gemeinsamen Boulen oder dem Tanzen", sagt Paul Stijohann. „Die Idee dahinter ist, etwas in der Gemeinschaft zu erleben. Kirchgänger sind die meisten aber nicht."

Jürgen ist seit drei Monaten dabei. „Ich komme aus einem Haushalt, da hat immer die Mutter gekocht, später die Ehefrau. Ich wusste gar nicht, wie man Plätzchen backt", sagt er. Fast ein halbes Jahr hat er gewartet, bis ein Platz für ihn in der Runde frei wurde. Roland schnippelt regelmäßig mit, „weil es Spaß macht, etwas zusammen zu kochen", sagt er. Er ist heute beim Hauptgericht eingeteilt, es gibt eine mexikanische Feuerpfanne, die draußen auf einem Gasgrill zubereitet wird. „Jedes Mal ist jemand anderer dran, der einkauft und sich ein Rezept aussucht", sagt Paul Stijohann. Am nächsten Freitag steht schon das nächste Treffen an, „da werden 50 Kilo Kartoffeln für Reibekuchen geschält", sagt er. Auch diese sind für die Begegnung im Advent geplant.

Begegnung im Advent, 15. Dezember ab 16 Uhr im Pfarrgarten, Carrer Bellavista-H, 3, s'Arenal. www.kirche-balearen.net