Mallorcas wahrscheinlich ältester Großvater wird 107 Jahre alt

1911, in dem Geburtsjahr von Josep Bauzá Gelabert, läuft in Belfast die Titanic vom Stapel. In der Antarktis gewinnt der Norweger Roald Amundsen nach einem erbitterten Wettlauf gegen seinen Konkurrenten Robert Falcon Scott als erster den geografischen Südpol. Im Deutschen Museum wird der erste Fernsehapparat der Welt ausgestellt.

Josep Bauzá Gelabert hat zwei Weltkriege und den spanischen Bürgerkrieg über- und drei Könige in Spanien erlebt. Am Mittwoch (12.12.) wird er 107 Jahre alt und ist damit der wahrscheinlich älteste Großvater auf der Insel. Er lebt mit seinen beiden Töchtern auf halbem Weg zwischen Alaró und Palma.

Josep Bauzá Gelabert hat mit seinen 107 Jahren den berühmten Coca-Cola-Großvater aus Vilafranca mittlerweile um zwei Jahre überlebt, der nach einem Werbespot für den Getränkeproduzenten, in dem er mitgespielt hatte, bekannt wurde. In seinem Dorf wurde ein Platz nach ihm benannt.

Geboren wurde Josep Bauzá Gelabert in Llubí, als Sohn von Biel und Margalida. Seine beiden Brüder Toni und Xisco sind bereits verstorben. Mit seiner Frau Jerònia hat er zwei Töchter Danita und Margalida. Er hat drei Enkelkinder, Josep, Jaume und Margalida, und drei Urenkelkinder, Verónica Paula und Marc.

Nach Alaró kam er im Alter von 14 Jahren und arbeitete auf einem Bauernhof. Im Monat verdiente er 60 Peseten, was heute umgerechnet 0,36 Euro entspricht. "Ich war zehn Jahre lang dort, alle 15 Tage bin ich nach Hause gegangen", sagt er in einem Interview mit dem "Diario de Mallorca". Zum Wohnen sei er nie wieder nach Llubí zurückgekehrt. Später habe er auf anderen Bauernhöfen gearbeitet. Seine gute Gesundheit schreibt er der vielen Milch zu, die er immer getrunken hat. Und das er in der guten Luft am Fuße der Serra de Tramuntana lebt. /lk