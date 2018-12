Spanische Weihnachtslotterie: Kommt der 'Gordo' nach Mallorca?

Das große Adventsritual der spanischen Weihnachtslotterie steht wieder an. Wenn ganz Spanien an diesem Samstagmorgen (22.12.) live mitverfolgt, welche Losnummern gezogen werden, wird es auch um Mallorca gehen: Ist das Schicksal gerecht? Fällt ein Gewinn an das von der Flutkatastrophe heimgesuchte Dorf Sant Llorenç? Wie berichtet, hatte es in den vergangenen Monaten einen regelrechten Ansturm auf die auf die einzige Lotto-Annahmestelle des Dorfes gegeben. Entsprechend viele Menschen hoffen nun, dass eine der auf Mallorca verkauften Losnummern gewinnt.

Über das Schicksal wird nicht eine einzige Losfeee entscheiden. Vielmehr sind es 60 Waisenkinder und Schüler aus sozial benachteiligten Familien der San-Ildefonso-Schule zu Madrid. Wie es die Tradition der spanischen Weihnachtslotterie will, ziehen die Kinder im Teatro Real in Madrid dreieinhalb Stunden lang aus zwei käfigartigen Trommeln, den bombos, die Gewinner-Kugeln.

Ein Kind zieht die Losnummer, ein anderes den dazugehörigen Preis, meist 1.000 Euro. Dann singen sie die Losnummer und anschließend den Preis, also zum Beispiel "mil euros" (tausend Euro). Viele Spanier schauen die Ziehung live im Fernsehen. Das geht freilich auch online im Livestream.

Der Hauptgewinn - genannt "el gordo" - ist nominell mit 4 Millionen Euro prämiert. Verkauft werden meistens aber nur Zehntellose, was bei viel Glück zu einem Losgewinn von 400.000 Euro führen würde. Abzüglich der Steuern verblieben dem Glückspilz noch 320.500 Euro zum Ausgeben. Dafür gibt es auf Mallorca eben nur ein durchschnittliches Häuschen, wie spanische Medien vor der Sonderziehung am 22. Dezember berechneten.



Die spanische Weihnachtslotterie ist inzwischen auch international so bekannt, dass immer mehr Leute in Deutschland, Österreich oder der Schweiz online Lose kaufen. Auch deshalb wird die MZ am Samstag (22.12.) auf dieser Website live über die Ziehung der Gewinnzahlen berichten.

Sobald die ersten Gewinne feststehen, können die Teilnehmer Ihre Losnummern eingeben, um zu erfahren, ob sie zu einem der vielen Gewinner gehören. Die Losnummern der gezogenen Hauptgewinne werden auf der Webseite live eingeblendet. Außerdem erzählt die MZ Geschichten und Anektdoten über Gewinner auf Mallorca und - womöglich - auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. /tg