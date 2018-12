Fünfter Preis bei spanischer Weihnachtslotterie geht nach Mallorca

Erstes Losglück auf der Insel: Bei der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" hat die Losnummer 29031 gezogen. Diese wurde in Palma de Mallorca und in Cala Millor verkauft. In Palma wurde das Los in einem Lottogeschäft im Carrer Mare de Déu de Montserrat im Stadtteil Es Rafalverkauft. Jedes Zehntellos bekommt 6.000 Euro.

Die Auslosung dauert den ganzen Samstagvormittag (22.12.) an. Bislang wurde als höchster der zweite Preis gezogen. Das Glück fiel auf die Nummer 21015, die in Almansa (Albacete), Albacete, Pedreguer (Alicante) und Castellbisbal (Barcelona) verkauft wurde. Jeses Zehntellos bekommt 125.000 Euro.

Die Spanier haben in diesem Jahr durschnittlich 67 Euro für die Weihnachtslotterie ausgegeben. Besonders skeptisch sind die Balearenbewohner bei der Lotterie. Mit rund 41 Euro haben sie am wenigsten im ganzen Land ausgegeben. /pss