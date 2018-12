Wort und Licht an Heiligabend in der Kathedrale von Palma de Mallorca

"Wort und Licht gehören untrennbar zusammen", so Pfarrerin Heike Stijohann in ihrer Predigt am Montag (24.12.) in der Kathedrale von Palma de Mallorca. "Wenn man jemandem sagt, ich spreche nicht mehr mit dir, macht es das Leben dunkel." Stijohann verwies zur Bedeutung des gesprochenen Worts auf die Sprachexperimente von Kaiser Friedrich II. im 13. Jahrhundert - dieser hatte Säuglingen jede sprachliche und emotionale Interaktion versagen lassen, um die "Ursprache" herauszufinden -, die mit dem Tod der Kinder geendet hatten. "Satt, sauber und trocken reicht eben nicht", so die Pfarrerin, die an die Menschen appellierte, wieder Worte füreinander zu finden.

Mehrere tausend Personen - deutsche Mallorca-Residenten wie auch Urlauber - lauschten der Predigt der Pfarrerin in der traditionellen ökumenischen Christvesper, die inzwischen seit 1971 auf Mallorca stattfindet. Die Besucher waren auch noch nach Beginn der Messen in die Kathedrale geströmt, zum Teil mussten sie in den Gängen stehen. Zwischen beiden Terminen herrschte dichtes Gedränge an den Eingängen.

Vor allem zu Beginn der Christvesper hielten viele Besucher die festliche geschmückte Kathedrale auf Handy-Fotos und -Videos fest. Die musikalische Untermalung durch Sängerin Waltraud Mucher-Gregan, den Dortmunder Organisten Klaus Stehling sowie Trompeter José Miguel Asensi ließ aber schnell Besinnlichkeit einkehren. /ff

Video: Lichterzauber zur stillen Nacht - wir wünschen unseren Lesern frohe Weihnachten!