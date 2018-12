TV-Tipp: Stadt, Land, Lecker auf Mallorca

Kochduell auf Mallorca. In der Serie "Stadt, Land, Lecker" wiederholt das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) am Donnerstag (27.12.) die Folge, in der Sternekoch Nelson Müller auf Mallorca zum Duell gegen den regionalen Herausforderer Alfredo Molinet antritt.

Die Sendung läuft von 14.15 bis 15 Uhr im ZDF. Wer sie verpasst, kann sie auch in der Mediathek anschauen (Direktlink, verfügbar bis 27.01.19). /tg