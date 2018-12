Vorsicht vor Enten und Spaßkanonen: Lassen Sie sich nicht hochnehmen!

Wenn Sie am Freitag (28.12.) in einer spanischen Zeitung oder in den Nachrichten über eine besonders unglaubliche Meldung stolpern, denken Sie lieber zweimal nach. Und ärgern Sie sich nicht, wenn Sie von einem Nachbarn auf den Arm genommen werden. Der 28. Dezember ist auf Mallorca und ganz Spanien der 'Día de los Santos Inocentes' - so etwas wie der hiesige 1. April. Die Aprilscherze heißen hier 'inocentadas'.

Besonders auf den Dörfern im Inselinnern erhalten Jugendliche die Tradition mit teilweise rüden Scherzen am Leben. Und die hiesigen Medien veröffentlichen an dem Tag gerne ein paar Zeitungsenten. /tg

