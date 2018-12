TV-Tipp: Mallorca als dezente Kulisse in "Ein ganzes halbes Leben"

Mallorca wird mit keinem Wort erwähnt, aber wer genau hinschaut, kann die Insel verorten: Der Film "Ein ganzes halbes Leben", den das ZDF am Sonntag (30.12.) als Free-TV-Premiere zeigt, enthält mehrere Szenen, die im Juni 2015 auf Mallorca gedreht worden waren. Szenen entstanden unter anderem am Flughafen von Palma und am Cap Formentor.

Gedreht wurde für den US-amerikanischen Liebesfilm unter der Regie von Thea Sharrock und mit den Hauptdarstellern Emilia Clarke und Sam Claflin. Der Film, der im englischen Original "Me Before You" und in der spanischen Fassung "Yo antes de ti" heißt, erzählt die Geschichte einer Beziehung zwischen einem im Rollstuhl sitzenden ehemaligen Banker (William) und einer vom Dorf stammenden Pflegerin (Louisa). Die auf Mallorca gedrehten Szenen stellen in der Geschichte die glücklichsten Momente des kurzen gemeinsamen Lebens von Louisa und William dar.

Joyo Moyes' neuester Roman, "Mein Herz in zwei Welten", eine weitere Geschichte um Louisa, stand im März 2018 auf Platz eins der Spiegel-Beststeller-Liste im Bereich Belletristik. Die Britin Emilia Clarke wurde als Drachenkönigin Daenerys Targaryen in der Serie "Game of Thrones" weltberühmt. Die Britin ist aber auch im Kino zu sehen: 2018 spielte sie im "Star Wars"-Spin-off "Solo: A Star Wars Story".

"Ein ganzes halbes Jahr" spielte im Kino weltweit 208 Millionen Dollar ein. Der Film läuft am Sonntag, 30. Dezember 2018, um 20.15 Uhr im ZDF als deutsche Free-TV-Premiere. /ff