So feierte Palma de Mallorca ins neue Jahr

Es war für mallorquinische Verhältnisse recht kalt, aber was macht das schon, wenn man in so zahlreicher Begleitung ist. An die 2.000 Menschen haben sich Montagnacht (31.1.) auf dem Rathausplatz in Palma de Mallorca versammelt, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Band La Movida spielte Partymusik, und alle gemeinsam ließen nach den Glockenschlägen das neue Jahr hochleben. Waren Sie auch dabei?