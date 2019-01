Mallorca schwächelt bei Dreikönigs-Lotterie

Die spanische Weihnachtslotterie ist inzwischen weltbekannt. Die zwei Wochen später - am Dreikönigstag (6.1.) - stattfindende Ziehung zum 'Día de Reyes' bleibt ein überwiegend spanisches Unterfangen. Dennoch bietet MZ-online den deutschen Lesern die Möglichkeit, live mitzuverfolgen, welche Losnummern gezogen werden. In einem Widget auf der Website der Mallorca Zeitung können Sie Ihre Nummern eingeben, um zu erfahren, ob und wieviel Sie gewonnen haben.

Allerdings gehören die Mallorquiner im Vergleich zum restlichen Spanien eher zu den Los-Muffeln. Während die Bewohner der Region Kastilien und Leon 28,43 Euro pro Einwohner in Dreikönigs-Lose ausgeben - in Asturien 27,75 Euro, in Valencia 25,59 Euro, in La Rioja 23,78 Euro und im Baskenland immerhin 22,92 Euro - investieren die Bewohner der Balearen mit durchschnittlich 10,60 Euro weniger als die Hälfte ins Losglück. Allein in den spanischen Exklaven Ceuta (4,26 Euro pro Einwohner) und Melilla (4,07 Euro) werden noch weniger Lose gekauft. /tg