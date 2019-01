Ob per Schiff oder Flugzeug: Hier können Sie 2019 Umzüge der Heiligen Drei Könige sehen

Sind die Heiligen Drei Könige auf ihrem Schiff oder, wie in Binissalem, per Flugzeug erst einmal auf der Insel angekommen, dauert es nicht mehr lange, bis die Kinder ihre Geschenke bekommen.

Die "Reyes Magos" trafen am Freitag (5.1.18) in Palmas Hafen ein, um auf bunt geschmückten Festwagen durch die Innenstadt zu ziehen und den mallorquinischen Kindern ihre Weihnachtsgeschenke zu bringen.

Nicht der Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern die Heiligen Drei Könige sorgen laut spanischer Tradition für die Bescherung. Ab Samstag (5.1.) ziehen sie auf Mallorca durch Dörfer und Städte, damit die Kleinen spätestens am Dreikönigstag ihre Geschenke bekommen – oder, zumeist spaßeshalber, ein Stück Kohle, weil sie sich schlecht benommen haben.

Die Umzüge werden cabalgatas genannt, und der spektakulärste dürfte dieses Jahr in Binissalem vonstatten gehen. Die „Reyes" fliegen dort zunächst um 15.20 Uhr mit einem Sportflugzeug über die Plaça de l'Església, um dann auf dem Sportflugplatz im Camí de Son Roig zu landen. Dort werden sie um 16 Uhr von Kindern in Empfang genommen, mit denen sie dann über den Carrer Llorenç Villalonga zur Plaça ziehen, wo sie um 18 Uhr die Geschenke verteilen.

In Cala Millor, Cala Ratjada, Palmanova, Puerto Portals, Sóller und Palma de Mallorca kommen die Könige mit dem Schiff an. In der Balearen-Hauptstadt gehen Caspar, Melchior und Balthasar um 18 Uhr an der Alten Mole an Land. Ihr Umzug hat etwas von Karneval: Auf 13 fantasievoll geschmückten Wagen verteilen 600 Teilnehmer über sieben Tonnen glutenfreie Süßigkeiten. Das Spektakel endet nach einer Runde durch die Innenstadt am Borne, wo die Heiligen Drei Könige vom Balkon des Casal Solleric die Menge begrüßen.

Auch in anderen Dörfern der Insel gibt es am Samstag zu Ehren der Reyes bunte Umzüge (eine Auswahl findet sich auf S. 67/68). In Capdepera etwa können die jungen Dorfbewohner auf der Plaça de l'Orient ab 20 Uhr, in Port Adriano vor der Ankunft der Könige um 17 Uhr heiße Schokolade schlürfen.