"Shopping Queen" macht mit einer Spezialausgabe erneut auf Mallorca Halt

Am 27.1. heißt es "Leinen los" für eine ganz besondere Ausgabe der Styling-Doku "Shopping Queen" von Guido Maria Kretschmer. Zum ersten Mal zeigt der Sender VOX an dem Tag "Shopping Queen auf hoher See".

Ein Aida-Schiff bringt die Kandidatinnen in die angesagtesten Fashion-Metropolen am Mittelmeer. Mit dabei ist neben Rom, Pisa und Barcelona auch Palma de Mallorca. Die Herausforderung für die Fashionistas ist es dabei, das Motto "Luftig, leicht, leger - Das trägt Frau am Mittelmeer!" auch in der Balearen-Hauptstadt umsetzen.

Dabei werden sie von vier Promi-Damen, die sich mit internationalem Shoppen auskennen, unterstützt: Christine Neubauer, Sabrina Setlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch. /sw