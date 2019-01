"Goodbye Deutschland" zeigt das Schicksal zweier obdachloser Auswanderer auf Mallorca

Im Schatten sonniger Urlaubskulissen spielen sich in der Folge von "Goodbye Deutschland", die VOX am 7. Januar um 20.15 Uhr erstmals ausstrahlt, menschliche Dramen ab. Auswanderer landen auf der Straße. Auch die Mallorca-Auswanderer Bernd und Ralph sind Protagonisten der Folge.

Ein selbst gebasteltes Planenzelt in der Nähe der Kathedrale von Palma de Mallorca ist das Zuhause der beiden, wie es in der Programmbeschreibung des Senders heißt. Die beiden Mallorca-Auswanderer sind obdachlos. Auf einer Insel, die boomt wie nie zuvor. Alle machen Kasse mit den Urlaubern. Bernd und Ralph aber nicht. Denn der Überlebenskampf auf den Straßen der Insel ist härter geworden. Wie lange können sich die beiden auf Mallorca noch über Wasser halten?

Auch ein Teil der 22.15-Uhr-Folge von "Goodbye Deutschland", die eine Wiederholung ist, findet auf Mallorca statt. In der Folge bekommen es Sandra und Gregor unter anderem mit den kaum noch bezahlbaren Mieten zu tun. Die Sächsin arbeitet tagsüber in einem Reisebüro, der Norddeutsche in seinem eigenen Fish-Spa. Jetzt hat ihr Vermieter den Mallorca-Hype ausgenutzt und die Miete erhöht - so viel, dass Sandra und Gregor beschlossen haben, ein Haus zu kaufen. Für den Traum vom Eigenheim müssen die Auswanderer einen Kredit von über 200.000 Euro aufnehmen und sich Geld von Freunden und Familie pumpen. Damit steigt der Druck. Vor allem für Sandra. Die 32-Jährige ist vor elf Monaten das erste Mal Mama geworden. Und das mit einem Mann an ihrer Seite, der sich mit der Vaterrolle lange Zeit nicht anfreunden konnte. /sw