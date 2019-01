RTL zeigt Mallorca-Folge von "Schwiegertochter gesucht"

Der Sender RTL fahndet in der Kuppel-Show "Schwiegertochter gesucht" jetzt auch auf Mallorca Anwärterinnen für zwei Junggesellen. Nachdem am Sonntag (6.1.) bereits die erste Folge der Sendung mit Marco und Bernd ausgestrahlt wurde, gibt's am kommenden Sonntag (13.1.) die Fortsetzung.

Bei ihrer Ankunft in der Finca auf Mallorca fanden die beiden Junggesellen bereits einen Brief von Kupplerin Vera Int-Veen (51) auf dem Küchentisch. Sie gab ihnen die Aufgabe, die Frauen mit einer großen Party zu empfangen – wie es sich eben für Mallorca gehöre. Bernd war sofort begeistert, dass er so sein Talent als DJ zeigen kann. Die Single-Männer stellten bei ihrer Erkundungstour durch die Finca außerdem fest, dass es noch genug freie Betten für die Anwärterinnen gibt. Laut Programmankündigung des Senders steht Marco in der Sonntags-Folge nun ein "gewaltiger Gefühlsausbruch" bevor.

Der Handelsfachpacker Marco (42) und der Hobby-DJ Bernd (47) waren bereits in der vorherigen Staffel zu sehen. Mal sehen, ob ihnen die Insel mehr Glück bringt. /jh