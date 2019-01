Die auf Mallorca gedrehte Netflix-Serie 'Turn up Charlie' läuft an

Endlich wird man im Fernsehen sehen können, was Netflix vergangenen Sommer auf Mallorca gedreht hat. Am 15. März läuft die erste Folge der neuen Serie "Turn up Charlie".

Für die Dreharbeiten wurden im Juli die Straßen an der Cala Serena gesperrt. Eine Luxusvilla mit Blick auf den Strand diente als Hauptquartier für die Schauspieler. Insgesamt drehte Netflix an vier Orten der Insel: neben Cala Serena (Felanitx) auch in Cala d'Or (Santanyí), sa Fortalesa (Port de Pollença) und an der Playa de Mago (Calvià).

In "Turn up Charlie" spielt Idris Elba ("Luther") den gescheiterten DJ und ewigen Junggesellen Charlie. Er erhält eine neue Chance, als er auf die Tochter seines berühmten Freundes aufpassen muss. Neben Elba spielen JJ Feild und Piper Perabo in der Serie mit. /tg