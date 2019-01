Palmas Stadtfest Sant Sebastià 2019 beginnt bissig

Auf dem Plaça de Cort hat am Samstagvormittag (12.1.) mit dem Tanz der Großköpfe und dem Verlesen der diesjährigen Proklamation das Stadtfest Sant Sebastià an Fahrt aufgenommen. Dutzende Mallorquiner kamen, um sich das Spektakel anzusehen.

Zuerst wurden zum Teils nicht immer ganz ernst gemeinte Vorschläge verlesen, um die sich die Politik kümmern solle. So wurde der Vorschlag sehr bejubelt, dass umstrittene Bürgerkriegsdenkmal aus der Franco-Zeit im Park Sa Feixina endlich abzureißen. Der Abriss war eines der Wahlversprechen der Linksregierung gewesen. Er konnte aber nicht umgesetzt werden, da die Denkmalkommission des Inselrats Einspruch erhob – schließlich stehe das Monument unter Denkmalschutz. Sehr ernst gemeint war dagegen die Forderung, gegen chauvinistische Gewalt vorzugehen. Erst am 16.11.2018 hatte ein Ex-Freund seine Freundin auf Mallorca in einem Baumarkt erstochen.

Dann folgte der Umzug zum Plaça Major, wo Kinder den Drachen Drac de na Coca mit Chilis füttern konnten, damit er auch ordentlich Feuer speien kann. Das Fest für die Kinder wird am Sonntagmorgen im Park von Sa Riera fortgesetzt, wo das sogenannte Sant Sebastià Petit von 10.30 bis 14.00 Uhr mit zahlreichen Aktivitäten für alle Kinder gefeiert wird.

Mit den Fiestas zu Sant Sebastià ehren die Einwohner von Palma de Mallorca ihren Schutzpatron, den Heiligen Sebastian. Der Gedenktag - in Palma übrigens ein lokaler Feiertag - ist der 20. Januar. Die großen Feiern finden aber traditionell am Vorabend statt. /lk