Harald Krassnitzer mit turbulenter Familienkomödie im TV

Der Termin steht: Am 23. Februar zeigt die ARD ab 20.15 den Film "Familie Wöhler auf Mallorca" mit Tatort-Schauspieler Harald Krassnitzer. Gedreht wurde die Familienkomödie schon im Sommer 2017, jetzt hat die ARD den Sendetermin bekannt gegeben.

In dem Film sind die Wöhlers eine traditionsreiche Metzgerfamilie aus Deutschland, bei denen der Haussegen allerdings schief hängt. Das auf Mallorca lebende Familienoberhaupt Helmut Wöhler (Michael Gwisdek) will die Seinen endlich wieder zusammenführen und überredet Sohn Klaus (Harald Krassnitzer) und dessen Kinder Mark (Tino Mewes) und Stefanie (Jennifer Ulrich) nach Mallorca zu kommen, um gemeinsam eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge zu unternehmen. Dabei soll man, so hofft der pensionierte Metzger Helmut Wöhler, sich wieder etwas näher kommen.

Was er nicht weiß ist, dass sein Sohn Klaus die seit 250 Jahren im Familienbetrieb bestehende Metzgerei ruiniert hat und vor dem Konkurs steht. Auch die anderen Familienmitglieder haben ordentlich etwas zu beichten. Die Konflikte sind programmiert, doch die Schönheit des Tramuntana-Gebirges legt den Blick wieder auf das Wesentliche frei, schließlich kann man nur zusammen als Familie alle Probleme lösen.

Produziert wurde der Film von Ariane Krampe, das Drehbuch stammt von Stefan Cantz und Jan Hinter, Regie führt David Gruschka. /lk