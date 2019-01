Als Palma de Mallorca für ein paar Stunden die Hölle war

Dass die "correfocs" der Insel nichts für Zarbesaitete ist, wissen Mallorca-Kenner. Ganz besonders aber trifft das auf den Feuerlauf zu, mit dem in Palma das Stadtfest endet. Am Montagabend (21.1.) war es wieder so weit. 211 Teufel, an die 170 Trommler und drei funkenspeiende Ungeheuer machten die vornehme Einkaufsstraße Jaume III. kurzzeitig zur Hölle. Und die Stadt jubelte ihnen zu.