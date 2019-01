Die Zombies kommen wieder nach Mallorca

In Capdepera steht bald wieder die große Apokalypse an: Wie das Rathaus am Donnerstag (24.1.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll am 9. März zum zweiten Mal das Reality-Game "Survival Zombie" in dem Ort im Nordosten von Mallorca stattfinden. Genau wie im vergangenen Jahr werden dann wieder Straßen, Gassen, Plätze und öffentliche Gebäude eine Nacht lang in das Spiel mit einbezogen.

Geplant ist aber, ein komplett neues Drehbuch zu schreiben - schließlich soll sich ja niemand langweilen. In den kommenden Tagen werden Drehbuchautoren der Madrider Veranstaltungsfirma sich Schauplätze anschauen und das Massenspiel planen. Auch den Engpass an Schauspielern im vergangenen Jahr, die von den mehr als 1.000 Teilnehmern sichtlich überfordert waren, will man dieses Mal abwenden. "Es werden mehr Schauspieler in den Rollen der Zombies dabei sein und auch die Prüfungen werden schwieriger gestaltet", heißt es vom Rathaus aus.

2018 war das erste Mal, dass ein Survival-Game auf den Balearen stattgefunden hat. Nicht nur von ganz Mallorca, sondern sogar vom Festland kamen jüngere und ältere Zombiejäger nach Capdepera. "Es soll ein Event sein, das sportliche Aktivität und Teamgeist in den Vordergrund stellt. Alkohol ist komplett verboten", so Dani Molinar vom Jugendzentrum Capdepera, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Firma vom Festland die Apokalypse nach Mallorca bringt. /somo