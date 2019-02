Rafael Nadal ist sauer, weil jemand seine Hochzeitspläne ausgequatscht hat

Die Spekulationen über die Heirat von Rafael Nadal gehen weiter. Der Tennisstar aus Manacor ist anscheinend stinksauer, dass jemand aus seinem engsten Freundes- und Familienkreis seine Hochzeitspläne auf Mallorca ausgequatscht hat. Wie die Tageszeitung "La Vanguardia" nun berichtet, will er Untersuchungen anstellen, wer die Infos über den Termin im kommenden Herbst an die Presse weitergegeben hatte. Auch die Zeitungen "ABC" und "El Mundo" berichten über den Vorfall und gehen davon aus, dass die Details nun in einem noch engeren Kreis verhandelt werden.

Hintergrund: Nicht weitersagen! Rafael Nadal heiratet auf Mallorca

Wie berichtet, hatte das spanische Boulevardblatt "Hola" im Januar darüber geschrieben, dass der Tennisstar seine langjährige Freundin Xisca Perelló, von der Presse meist "Mery" genannt, heiraten will. Nadal spricht Journalisten gegenüber selten von seinem Familienleben und wollte auch die Hochzeitspläne im engsten Kreis belassen. "Ich werde mit niemandem darüber sprechen. Ich bin schon wütend genug, dass das in der Presse erschienen ist. Ich informiere über diese Dinge sonst nicht und werde es auch jetzt nicht tun", erklärte Nadal gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" und bat alle Beteiligten um Verständnis für seine Haltung. /tg