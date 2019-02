Mallorca im TV: RTL zeigt "Alltagskämpfer" auf der Insel

Die Reportage-Reihe "Die Alltagskämpfer" beim Privatsender RTL führt in der neuen Folge nach Mallorca: "Vom mittellosen Glücksritter bis zum gutsituierten Geschäftsmann auf der Suche nach einem besseren Leben, erlebt hier so mancher sein blaues Wunder", heißt es in der Programmankündigung über deutsche Insel-Auswanderer. "Endstation ist Son Gotleu, das Elendsviertel von Palma."

In der Reihe geht es nach Angaben des Senders um Personen, die gesellschaftlich, finanziell oder gesundheitlich nicht gut aufgestellt sind, sie werden von den Kameras in ihrem Alltag begleitet.

Die Mallorca-Folge ist zu sehen in der Nacht auf Dienstag (19.2.) um 0.30 Uhr und dauert bis 1.15 Uhr. /ff