Kelly Preston für Filmdreh in Palma de Mallorca

Seit Sonntag ist Kelly Preston (56, "Jerry Maguire – Spiel des Lebens") für Dreharbeiten auf Mallorca. Die Ehefrau von John Travolta (65) dreht derzeit eine Komödie zusammen mit den Schauspielerinnen Sally Phillips (49, "Smack the Pony"), Jenny Seagrove (61, "Rendezvous mit einer Leiche") und der Nachwuchsschauspielerin Elizabeth Dormer-Phillips. Für den Film wurden einige Szenen am Borne-Boulevard in Palma de Mallorca gedreht.

Der Arbeitstitel lautet "Off The Rails" und es geht darum, dass die Freundinnen auf den Spuren ihrer Jugend wandeln und eine gemeinsame Interrail-Reise durch Europa wiederholen, nachdem eine gemeinsame Freundin gestorben ist. Sie hat den Frauen die Interrail-Tickets vermacht mit dem Wunsch, die Reise zusammen mit ihrer Tochter anzutreten. Der Teenager wird gespielt von Elizabeth Dormer-Phillips. Regie führt Jules Williamson. Der Film soll noch 2019 in die Kinos kommen, weitere Dreharbeiten finden in London und Barcelona statt. /lk