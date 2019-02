Sat.1 dreht mit neuer Kochshow "Top Chef Germany" auf Mallorca

Mallorca wird wieder einmal Kulisse für eine prominente Kochshow. Die neue Sat.1-Show "Top Chef Germany" beginnt am Dienstag (26.2.) mit den Dreharbeiten. "Produziert wird in Berlin, Potsdam und auf Mallorca", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Die Moderation übernimmt Daniel Boschmann, den Jury-Vorsitz hat Starkoch Eckart Witzigmann zusammen mit dem Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr und der Foodkritikerin Alexandra Kilian.

Konzept der Sendung, die bereits in einer ganzen Reihe anderer Länder produziert wird, ist es, Profiköche gegeneinander antreten zu lassen. Dabei müssen sie in besonderen Challenges beweisen, dass sie auch außerhalb von Profiküchen zurechtkommen. Beworben hätten sich für die Show über 300 Profiköche. Unter ihnen habe man zwölf ausgewählt. "Unser gemeinsames Ziel ist es, den besten von den zwölf hervorragenden Top-Köchen zu finden", erklärt Witzigmann.

Als eine "Ehre und Verpflichtung zugleich", bezeichnet Schnurr seine Aufgabe in der Jury. Und Kilian ergänzt: "Als Journalistin interessiert mich neben dem, was auf dem Teller ist, immer auch der Mensch dahinter. Das ist neben Geschmack, Optik und Komposition die vierte, so spannende Komponente. Und ich bin sicher, dass wir bei 'Top Chef Germany' ganz großartige Gesamtkunstwerke erleben werden."

Die Ausstrahlung der ab Februar in Berlin, Potsdam und auf Mallorca gedrehten Sendungen ist für Sommer 2019 geplant. /tg