Mallorcas größter Jahrmarkt öffnet die Pforten

Mit rund 170 Ständen hat am Donnerstagabend (28.2.) der Jahrmarkt Fira del Ram in Palma de Mallorca eröffnet. Eine der großen neuen Attraktionen auf dem Gelände Son Fusteret im Osten der Stadt war das Fahrgeschäft Centrox, eine bunte , rund 20 Meter hohe fliegende Untertasse, die sich in großer Geschwindigkeit um die eigene Achse dreht.

Die Kirmes ist noch bis zum 28. April geöffnet. An Wochenenden und Feiertage sind die Öffnungszeiten von 10 Uhr bis Mitternacht, an den übrigen Wochentagen von 17 bis 23 Uhr. Von der Plaça d'Espanya aus erreicht man das Gelände mit den Buslinien 10 und 43. /pss