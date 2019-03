Der Fernsehkoch Tim Mälzer stellt sich im Format "Kitchen Impossible" einem weiteren Duell und soll in dieser Folge, die VOX am Sonntag (3.3.) um 20.15 Uhr zeigt, in Port de Sóller auf Mallorca und im österreichischen Graz Gerichte nachkochen.

Wie es in der Programmankündigung heißt, gehen Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite für den richtigen Geschmack an ihre Grenzen. Im fünften Duell von "Kitchen Impossible" 2019 tritt der TV-Koch gegen die 2-Sterne-Köchin Tanja Grandits an.

Obwohl Mallorca normalerweise für den Fernsehkoch wie ein zweites Zuhause ist, hat Tim Mälzer dieses Mal einige Herausforderungen auf der Insel zu meistern: So hat seine Kontrahentin ein Fitnessprogramm vorbereitet, welches der Sportmuffel bei sommerlichen Temperaturen von über 40 Grad noch vor der eigentlichen Aufgabe meistern muss.

Dem TV-Koch fällt außerdem beim ersten Bissen auf, dass seine Aufgabe von einer alten Bekannten zubereitet wird. Zu allem Überfluss besteht die Jury in dieser Folge nur aus Familienmitgliedern. Zubereiten muss Tim Mälzer in Port de Sóller ein "Sabich", ein israelisches Sandwich, zusammen mit Maisfalafeln und einer Mirin-Ponzu-Creme.

In Graz erwartet den Fernsehkoch die "Kitchen Impossible"-Box mit einer ganz besonderen Zutat: Karpfen-Sperma. Ob Tim Mälzer diese Zutat errät, ist fraglich.

Die Kontrahentin Tanja Grandits, die einzige Frau im Duell, muss unbekannte Gerichte in Flenbsurg und in Torre de Moncorvo (Portugal) nachkochen. /jh