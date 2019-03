Weltfrauentag 2019: So protestiert und streikt Mallorca

Zur großen Kundgebung am Frauentag kamen im Jahr 2018 knapp 20.000 Teilnehmer

Zum Internationalen Frauentag sind am Freitag (8.3.) auf Mallorca zahlreiche Demonstrationen und Protestaktionen geplant. Vor allem am frühen Abend werden in Palma Tausende Menschen erwartet, die für die Gleichheit von Mann und Frau auf die Straße gehen. Zuvor steht auch spanienweit ein großer Streik auf dem Programm.





Streiks

Während einige Gewerkschaften einen Generalstreik von 24 Stunden proklamieren, beschränken sich die größten Arbeitnehmervertretungen auf Mallorca, CCOO und UGT auf die Niederlegung der Arbeit von zwei Stunden, je nach Schicht der Arbeiter entweder zwischen 12 und 14 Uhr, zwischen 16 und 18 Uhr oder bei Nachtschichten während der ersten zwei Stunden nach Dienstbeginn. Aufgerufen zum Streik sind selbstverständlich nicht nur Frauen, sondern auch alle Männer, die die Gleichheitsgedanken teilen.

Die Bürgerplattform "Moviment Feminista de Mallorca" ruft zudem alle Frauen auf, zusätzlich auch Aufgaben im Haushalt, Kinderbetreuung oder Einkäufe am 8. März niederzulegen.

Obwohl auch an einigen Schulen Streits anstehen, werden die Bildungseinrichtungen dennoch einen Mindestbetrieb aufrecht erhalten. Gleiches gilt für öffentliche Gesundheitszentren. Der Schienenverkehr auf Mallorca fährt am 8. März nach dem Sonntagsfahrplan. Die Metro zur Universität fährt mit einigen Ausfällen im Fahrplan.



Demonstrationen

Bereits um 11.30 Uhr am Vormittag werden Vertreter der Gewerkschaften CCOO und UGT an der Plaça d'Olivar in Palma de Mallorca ein Manifest verlesen. Um 12 Uhr startet die Demonstration der Studenten ab der Plaça de l'Institut Balear, zeitgleich plant die Journalistengewerkschaft SPIB eine Versammlung auf dem Rathausplatz.

Ab 14.30 Uhr organisiert das Moviment Feminista de Mallorca ein öffentliches Mittagessen im Parc de la Mar. Jeder Streikteilnehmer wird aufgerufen, selbst Essen mitzubringen und die Lebensmittel zu teilen.

Ab 17 Uhr kann die Ausstellung "Mujer, arte y cultura" ("Frau, Kunst und Kultur") im Centre Cultural Flassaders besichtigt werden, zur gleichen Zeit plant die Vereinigung der Zimmermädchen auf den Balearen, Kellys Unión Balear einen Infostand an der Plaça d'Espanya.

Dort startet um 19 Uhr auch die große Hauptdemonstration, die als zentraler Akt zum Tag der Frau auf Mallorca angesehen wird. Im vergangenen Jahr hatten hier rund 20.000 Teilnehmer verzeichnet. Auch diesmal haben bereits Politiker der Parteien Més, Podemos und PSOE ihre Teilnahme angekündigt. Die konservative Partido Popular gab am Donnerstag (7.3.) in einer Pressemitteilung bekannt, nicht wie geplant zur Kundgebung zu kommen. Das Manifest erscheint den Konservativen zu "radikal" und "ideologisch". "Wir akzeptieren kein linkes und radikales Manifest, das den Forderungen der Frauen nur wenig Gefallen tut", so PP-Balearen-Sprecherin Marga Prohens.

Der Protestzug wird über die Avinguda Joan March in Richtung Avinguda Comte de Sallent, Aginvuda Alemania und Avinguda Portugal führen und über den Paseo Mallorca und die Plaça d'es Camp bis zum Parc Sa Feixina führen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. /somo