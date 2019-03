Die Untoten kommen zurück nach Capdepera

Ein Fauchen, ein Schrei, und plötzlich stehen drei Zombies im Sitzungssaal des Rathauses von Capdepera im Nordosten von Mallorca. Mit milchigen Augen, filzigen Haaren und schorfigen Gesichtern kommen sie näher. Zum Glück ist ein Wächter schnell zur Stelle. Mit ein paar geübten Griffen schafft er es, die Untoten auszusperren.

Es war nur ein PR-Gag auf der Pressekonferenz im Rathaus von Capdepera. Aber es ist auch ein Vorspiel des Weltuntergangsszenarios, das am Samstag (9.3) wieder den gesamten Ort in seinen Bann schlagen soll. „Capdepera ist ein strategischer Punkt auf der Insel, es ist kein Zufall, dass die Zombies hier im vergangenen Jahr angelegt haben, und sie werden es wieder tun", prophezeit Miguel Muñoz, Drehbuchschreiber der Firma World Real Games (WRG), die spanienweit Zombie-Survivals organisiert. Nach der überraschend großen Teilnahme im vergangenen Jahr (mehr als 1.000 Menschen ließen sich von den Untoten jagen) soll nun eine Wiederholung her. „Es wird mehr Zombies geben als letztes Mal, die Teilnehmer werden es schwerer haben, als ihnen lieb ist."

Die Gemeinde trägt die Kosten für Polizei- und Rettungsaufgebot, rund 7.000 Euro. „Aber es lohnt sich", sagt Dani Molina, Initiator und Leiter des Jugendzentrums Capdepera. Das Reality-Spiel, bei dem sich die Teilnehmer in Überlebenskämpfer und das Städtchen in ein Weltuntergangsszenario verwandeln, soll ein alternatives abendliches Freizeitangebot zu Alkohol und Drogen darstellen. Die sind beim Spiel tabu. „Und jeder, der wie ich mitgemacht hat, weiß, dass man auch gar keine Zeit hat, sich einen Drink zu genehmigen, wenn man auf der Flucht vor Hunderten von Zombies ist", sagt Bürgermeister Rafel Fernández. Er freut sich, dass durch das Spiel auch außerhalb der Saison Besucher in die Küstengemeinde kommen. „2018 waren Teilnehmer von ganz Mallorca da, aber auch von den Nachbarinseln und vom Festland." Es soll nicht nur schwerer werden, sondern auch neue Aufgaben und Schauplätze geben. „Jeder bis 99 Jahre kann mitmachen, aber es wird hart", so Spielleiter Luís González.

Karten gibt es im Centre Jove in Capdepera (C/. del Mar, beim Polideportivo) und online unter www.zombies.es. Wer als Zombie teilnimmt, zahlt 15 Euro, Überlebende ­(supervivientes) 24,90 Euro.