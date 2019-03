Filmmaterial zum Tod von Jens Büchner ab sofort im Internet

Vor einigen Wochen hat der Privatsender Vox angekündigt, anders als ursprünglich geplant nun doch Videoaufnahmen vom Sterbebett des bekanntesten Mallorca-Auswanderers Jens Büchner zu veröffentlichen. Ausstrahlungstermin im Free-TV ist am Montag (11.8.), Premium-Kunden können die Sendung aber bereits ab sofort im Internet anschauen.

Jens Büchner hatte sich im Laufe der vergangenen acht Jahre zum Star der Doku-Serie "Goodbye Deutschland!" gemausert. Die Zuschauer verfolgten ihn über Jahre hinweg bei seinen immer neuen Ideen, auf Mallorca Fuß zu fassen. Der Tod von "Malle-Jens" Mitte November 2018 kam dafür umso überraschender für die Fans und löste eine regelrechte Lawine in deutschsprachigen Medien und sozialen Netzwerken aus.

Bereits kurz nach dem Tod hatte Vox bekannt gegeben, dass zwar Mitarbeiter des Drehteams in den Tagen vor Jens Tod im Krankenhaus Son Espases in Palma dabei waren. Man wolle das Filmmaterial aber aus Pietätsgründen nicht veröffentlichen. Dass sich der Sender nun umentschieden hat, sei "in absolutem Einverständnis" mit Büchners Frau Daniela geschehen. "Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird", so Vox-Pressereferent Niklas Fauteck.

Auch um sie dreht es sich in der aktuellen Folge. Als Witwe muss sie sich jetzt um die gemeinsamen Zwillinge sorgen, die noch nicht einmal drei Jahre alt sind. In der Folge verrät sie auch, ob sie auf Mallorca bleiben und wie sie von nun an ihren Lebensunterhalt bestreiten will. Wie die MZ bereits exklusiv von den Betreibern von "Krümels Stadl" in Peguera erfahren hat, überlegt Daniela Büchner, ab Mai in dem Partylokal alle zwei Wochen als Moderatorin der Oktoberfest-Spiele zu agieren.



Vox strahlt die Folge am Montag (11.8.) um 20.15 Uhr aus. Schon jetzt können sie registrierte User von TV Now Premium aber im Internet anschauen. Hier der Link: https://www.tvnow.de/shows/goodbye-deutschland-184/2019-03/episode-6-ploetzlich-witwe-dannis-welt-steht-still-1481087