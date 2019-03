Nick Ferretti: Palmas Straßenmusiker triumphiert bei DSDS

Nick Ferretti, der vielen Bewohnern von Palma de Mallorca als Straßenmusiker an seinem Stammplatz vor dem Real-Mallorca-Fanshop im Zentrum der Inselhauptstadt aufgefallen sein mag, ist bei Deutschlands größter Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) eine Runde weiter.

Millionen von Menschen verfolgten am Samstagabend (9.8.) auf dem Privatsender RTL die Ausstrahlung der ersten von vier Folgen des Auslands-Recalls aus Thailand. Ferretti (29) performte als Gruppe zusammen mit den Nachwuchs-Sängern Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen und Lukas Kepser (24) aus Kranenburg den Song „Every Breath You Take" von The Police - und erntete damit viel Lob.

"In den 16 Jahren hat diesen Song noch keine Gruppe so geil gesungen wie ihr. Das war wirklich Weltklasse", so DSDS-Oberjuror Dieter Bohlen über die drei jungen Männer und wendete sich auch direkt an Nick. "Die Stimme ist so fett. I love you!" Auch Juror Pietro Lombardi gab sich begeistert: "Er ist einfach schon ein fertiger Künstler. Da musst du nichts mehr machen. Du bist großartig!"





Nur Juror Xavier Naidoo reagierte zurückhaltender. "Ich fand es nicht so geil. Ich dachte, dass du zwischen den beiden ein bisschen mehr auffällst. Natürlich war das gut und ich kann nicht wirklich was Schlechtes sagen, aber ich möchte noch schauen, zu was du noch in der Lage bist."

Nick Ferretti stammt ursprünglich aus Neuseeland, wohnt aber seit drei Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern auf Mallorca. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit Straßenmusik. Auch Dieter Bohlen entdeckte Ferretti bei einem Bummel durch Plama, filmte ihn heimlich und dann lud ihn dann später zur deutschen Casting-Show ein.

Die nächste DSDS-Folge wird am Samstag (16.3.) um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Dann sind noch 20 Sängerinnen und Sänger im Rennen. /somo