´Matula - Tod auf Mallorca´ läuft am Karfreitag im ZDF

Der Sendetermin für "Matula - Tod auf Mallorca" steht fest: Am Karfreitag (19.4.) sendet das ZDF ab 21.15 Uhr den Krimi, in dem Claus Theo Gärtner erneut in die Rolle des Ermittlers aus "Ein Fall für zwei" schlüpft.

Hintergrund: Die MZ besuchte Gärtner bei den Dreharbeiten

Zur Handlung: Mit einer Yacht, die Matula für die Besitzer nach Mallorca überführt, legen der Privatdetektiv und sein Hund Renz in einem Hafen im Norden der Insel an. Dort macht Matula die Bekanntschaft des Yachteigners Ingo Schumann (Jochen Horst) und seiner Begleiterin Karin Weißbach (Heike Trinker). Er verbringt den Abend mit dem frischverliebten Paar.

Als Ingo Schumann am nächsten Morgen tot im Hafenbecken schwimmt und Karin Weißbach unter Mordverdacht gerät, bittet sie Matula um Hilfe. Im Wettlauf mit Comisario Herras (Carlos Lobo) von der mallorquinischen Polizei folgt Matula der Spur des Toten. Schnell findet er heraus, dass Schumann nicht der vermögende Kieferchirurg war, als der er sich ausgegeben hat, und Karin Weißbach nicht die einzige Frau, der er ewige Liebe schwor. Doch auch Karin spielt nicht mit offenen Karten.

Als jemand mit allen Mitteln verhindern will, dass Matula die Wahrheit herausfindet, gerät dieser in Lebensgefahr. Auf dem Foto - Ausschnitt aus dem Film - hat jemand "Matula vete" (also "Matula, hau ab") geschrieben.

Hat er es mit einem eifersüchtigen Ehemann zu tun? Mit einer betrogenen Frau? Oder steckt der mallorquinische Pate Mendes (Tonio Arango) hinter Schumanns Tod? /tg