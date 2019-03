Schunkeln weit weg vom Ballermann

Als Denny Schönemann das erste Mal 2017 zusammen mit der Moderatorin Linda Feller für einen TV-Dreh auf der Insel war, hat er einiges an Haaren verloren. „Ich habe im Musik­geschäft als Wolfgang-Petri-Double angefangen", erzählt er der MZ am Telefon. „Dazu brauchte es eine Lockenmatte." Doch während der Aufnahmen des Schlager-Formats „Hits, Schlager und Meer" ließ er sich die Haare schneiden. „Menschen kommen ganz anders auf einen zu, es entwickeln sich ganz andere Gespräche, als wenn man aussieht wie ein Retro-Porno-Darsteller", sagte er damals.

In „Hits, Schlager und Meer" ging es hauptsächlich um die Playa, Ballermann-Stars wie Isi Glück standen im Mittelpunkt. Die Sendung lief auf dem Streaming-Portal „Gute Laune TV" und dem Bezahlsender „Deutsches Musikfernsehen", an die Denny Schönemann die Formate seiner Agentur Star Promotion Studios unter anderen verkauft. Nun hätten die Senderverantwortlichen wieder etwas von Mallorca gewollt, nur am Ballermann müsse es ja nicht unbedingt spielen.

Also kommt Denny Schönemann wieder nach Mallorca, vom 20. April bis zum 4. Mai will er auf einer Finca in S'Alqueria Blanca die Musiksendung „Schlager WG" drehen. Statt der schwankenden Masse im Megapark setzt man nun auf gepflegtes Schunkeln am idyllischen Pool. Mit dabei sein sollen die Geschwister Hofmann, Gerit der Klostertaler, Janin Lenk, Simone Moss oder Trompetensigi aus der Schweiz. Keine allzu bekannten Namen. „Viele sind noch Nachwuchskünstler, denen wir mit der Show eine Plattform geben wollen", sagt Denny Schönemann.

Moderiert wird die Sendung von Linda Feller, die 1998 als erste deutsche Country- und Schlagersängerin in der Grand Ole Opry in Nashville aufgetreten ist. Die Radioshow wird seit 1925 ausgestrahlt und hat in den USA Kultstatus. Auch bei der Pilotsendung der „Schlager WG" wird die Künstlerin singen, ansonsten gilt es für sie, Spiele zu moderieren, bei denen sich die Nachwuchsstars mehr oder weniger beweisen sollen.

„Es wird jetzt aber nicht so zugehen wie in der Dschungel-Show", sagt Denny Schönemann. Vielmehr sei die Schlagfertigkeit der Schlagersänger bei Wortspielen gefragt. „Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, damit es eine Überraschung für die Künstler bleibt", so der TV-Produzent. Auch ein Besuch im Kultbistro von Jürgen Drews in Santa Ponça steht auf dem Programm. Ob der Ballermann-Star selbst zu den Dreharbeiten kommen kann, sei aber noch genauso ungewiss wie der Sendetermin der Show.