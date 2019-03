Nick Ferretti bei DSDS weiter auf Erfolgskurs

Es läuft gut für den Mallorca-Musiker Nick Ferrreti bei Deutschland sucht den Superstar. Trotz der erstickenden thailändischen Hitze, konnte der Neuseeländer auch am Samstag (16.3.) die Jury überzeugen und ist eine Runde weiter.

Ferretti, den man normalerweise vor dem Real Madrid-Fanshop im Zentrum von Palma de Mallorca antrifft, war mit der 21-jährigen Angelina Mazzamurro zum Duett angetreten. Ihnen war der Soulklassiker "Stand By Me" von Ben E. King zugetragen worden.

Dieter Bohlen lobte: „Das war große Klasse. Ihr habt beide natürlich die berühmte hohe Latte von Pietro sehr hoch gelegt. Da können sich alle Anderen eine Scheibe abschneiden. Ich bin mal gespannt, ob das jemand topt!"

Oana Nechiti freute sich über eine Tanzeinlage: „Du hast getanzt! I liked it! Thank you!"

Xavier Naidoo war ganz aus dem Häuschen: „Nick, that was pretty amazing! That was beautiful! Für mich war das dein bester Auftritt bisher!" /pss