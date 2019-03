DSDS-Star Nick Ferretti spielt wieder auf Mallorca

Na, denn kennen wir doch? Nick Ferretti, Straßenkünstler und Kandidat bei "Deutschland sucht den Superstar", spielte jetzt wieder an seinem Lieblings-Spot in Palma de Mallorca, direkt vor dem Fan-Shop von Real Madrid in der Altstadt. Am Mittwoch (20.3.) stimmte er um kurz vor 12 Uhr den Song "Have You Ever Seen the Rain" der Band Creedence Clearwater Revival aus dem Jahr 1971 an. "Passend zum Wetter", sagte er der MZ. Viel los sei wegen des Regens nicht gewesen, ansonsten gehe es ihm gut. Am Donnerstag tritt der Neuseeländer ab 21.30 wieder in der Maha-Lounge in Peguera auf.

Das nächste Mal im Fernsehen wird er am Samstag (23.3.) ab 20.15 Uhr zu sehen sein, wenn die Aufzeichnung des Recalls aus Thailand gesendet wird.

Die verbliebenen 18 Kandidaten ziehen in der Folge in ein Fünf-Sterne-Hotel am Strand von Khao Lak ein. Hier bereiten sie sich auf ihren nächsten Auftritt vor. Das Set befindet sich im Nationalpark Khao Sok in Südthailand. Der Park besteht aus fast unberührtem Regenwald, eingebettet in sanfte Kalksteingebirge mit schroffen Felsklippen. Hier, mitten im Dschungel, steht an einer Flussbiegung das Jurypult, vor dem die Kandidaten in Gruppen performen müssen.

