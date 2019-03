Dieter Bohlen winkt Mallorcas Straßensänger Nick Ferretti bei DSDS durch

Singt sich ins Recall-Finale: Nick Ferretti (am Mikro).

Der neuseeländische Straßenmusiker Nick Ferretti gehört bei "Deutschland sucht den Superstar" weiterhin zu den Favoriten auf den Sieg. Zumindest Juror Dieter Bohlen hält große Stücke auf den 29-Jährigen, der eher zufällig in Palma gelandet ist. Auch bei der am Samstagabend (23.3.) ausgestrahlten Folge von "DSDS" kam Ferretti wieder eine Runde weiter - und steht damit im Recall-Finale.

Ferretti sang bei der dritten Recall-Folge in Thailand gemeinsam mit Lukas Kepser und Davin Herbrüggen den Ed Sheeran-Song "Perfect". Zuvor hatte Ferretti einen neuen Haarschnitt verpasst bekommen. Dieter Bohlen kommentierte das mit: „Mensch, das ist ja eine gute Friese! Du siehst 20 Jahre jünger aus."

Nach dem Auftritt war die Jury voll des Lobes, vor allem über Lucas Kepser und Nick Ferretti. Bohlen sagte zu Ferretti: "Du hast mich heute unheimlich an Rod Steward erinnert. Du hast wahnsinnige Gefühle gehabt, unheimlich toll gesungen. Deine Stimme ist einfach Wahnsinn! I love it!" Juror Xavier fügte an: „Man merkt einfach, du hast Erfahrung. Du weißt, wie man mit dem Moment umgeht. Du weißt, wie du deine Stimme einzusetzen hast."

Dass alle drei weiterkamen, war denn auch nur Formsache. Dieter Bohlen sagte: „Ihr wart eine geile Truppe. Ihr habt 'Perfect' gesungen. Was soll ich da sagen? Alle drei weiter. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Vielen Dank. Spitzenleistung!? /jk