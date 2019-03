TV-Tipp: Daniela Katzenberger sucht neue Wohnung auf Mallorca

Eine neue Wohnung auf Mallorca muss her! Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis müssen raus aus ihrem alten Heim und ziehen vorübergehend mit ihrer gemeinsamen Tochter Sophia zu den Schwiegereltern Costa und Ingrid. Der Ärger in der Mehrgenerationen-WG ist vorprogrammiert, offensichtlich hat man unterschiedliche Ansichten über das Aufräumen und die Benutzung der Waschmaschine – sonst wäre die Sendung ja auch langweilig.

Lucas zieht über die Insel, um eine neue Wohnung zu finden und er hat Erfolg. Doch das neue Heim muss erst einmal eingerichtet werden. Der ideale Zeitpunkt, um sich gegen Danielas Rosa-Tick aufzulehnen? Falsch gedacht, lieber Lucas!

In 3 Episoden werden auf RTL2 die unterhaltsamen Abenteuer der Familie erzählt. Die erste Folge der Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" läuft am Montag (25.3.) ab 21.15 Uhr. Am Montag darauf geht es weiter.

Wer sich erhofft, neues über den Gesundheitszustand des Vaters Costa Cordalis zu erfahren, muss nicht extra einschalten. Die Dreharbeiten fanden im Jahr 2017 statt, laut letzten Meldungen geht es Costa Cordalis besser. Am 24. Februar wurde er mit Wasseransammlungen im Körper in ein Krankenhaus auf Mallorca eingewiesen. /lk