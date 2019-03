Nena gibt Konzert auf Mallorca

Port Adriano an der Südwestküste von Mallorca lässt im August dieses Jahres 99 Luftballons steigen: Popstar Nena gibt am 14. August ein Konzert mit ihrer Band im Rahmen des Port Adriano Music Festivals.

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Nena eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen und ein internationales Pop-Phänomen. "Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist so einmalig wie ihre Stimme", heißt es in der Programmankündigung. Die "Nichts versäumt-Tour 2018" haben mehr als 250.000 Fans in 45 Städten besucht.

Der Kartenverkauf beginnt am 3. April. Tickets können online reserviert werden unter www.legendsvip.es/events/nena/. Die Preiskategorien reichen von 27,50 Euro bis 385 Euro. /ff