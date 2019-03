Wachwechsel im deutschen Konsulat in Palma de Mallorca

Im deutschen Konsulat in Palma de Mallorca steht ein turnusmäßiger Führungswechsel an. Sabine Lammers geht zurück nach Berlin und übergibt ihr Amt im Sommer an Karin Köller. Das gab die amtierende Konsulin am Donnerstag (28.3.) bei einer Ausstellungseröffnung in der deutschen Auslandsvertretung bekannt.

Köller, eine gebürtige Hessin, war bereits zwischen 2002 und 2007 Konsulin auf Mallorca und blieb der Insel auch danach verbunden – so beauftragte das Auswärtige Amt sie in der Amtszeit von Regina Lochner (2011–2014) mit einer Revision der Abläufe im Konsulat. "Wer nicht geht, kann nicht wiederkommen", hatte Köller 2007 bei ihrer offiziellen Verabschiedung gesagt.

Voraussichtlich wird Palma de Mallorca nun ihre letzte berufliche Station vor der Pensionierung sein. Die weitgereiste Diplomatin war vor ihrer ersten Amtszeit auf Mallorca unter anderem in Teheran, Brasilia, Tunis, Kampala (Uganda) und Abidjan (Elfenbeinküste) stationiert. Nach ihrem Weggang 2007 ging es nach Madagaskar, Berlin und ins türkische Antalya.

Sabine Lammers ist seit 2014 Leiterin des Konsulats, das sich vor allem mit Passangelegenheiten beschäftigt. Die 57-jährige Oberhausenerin hat sich dabei auch für die deutschsprachigen Schulen und Kindergärten auf der Insel engagiert. Am Donnerstag eröffnete sie in der deutschen Auslandsvertretung eine kleine Ausstellung mit den Abschlussarbeiten im Fach Kunst der Abiturienten der Deutschen Schule Eurocampus.