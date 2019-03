Mama Katzenberger wartet noch auf ihre Stühle

"Immer diese Spanier mit ihrem mañana, mañana", schimpft Iris Klein. Die Mutter von Daniela Katzenberger wartet am Donnerstag (28.3.) auf eine dringend benötigte Lieferung von Stühlen für ihre Lounge-Zone.

Am Samstag (30.3.) eröffnet sie zusammen mit Nadescha Leitze (Ex-„Goodbye Deutschland") ab 15 Uhr das "Ever green" an der Playa de Palma. Peter, der Ehemann von Iris Klein, packt ordentlich mit an, schraubt und werkelt an jeder Ecke. Von dem gelernten Malermeister stammen die grünen Verzierungen an den Säulen, auch die Holztischchen auf den ebenfalls grünen dekorierten Bänken hat er gezimmert.

300 Gäste erwarten sie mittlerweile zur Eröffnung und zählen einige Promis im MZ-Video-Interview auf. "Wer letztendlich kommt, weiß man natürlich nicht", sagt Peter.

Hier geht's zum Video-Interview