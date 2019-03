Mallorca-Promis sprechen Mama Katzenberger Mut zu

Der Startschuss ist gefallen. Am Samstag (30.3.) haben die TV-Auswanderinnen Iris Klein und Nadescha Leitze ihre Strandbar "Ever Green" an der Playa de Palma eröffnet. 300 Gäste hatten sie eingeladen, um 15 Uhr wurden die Tore aufgeschlossen und die weitläufige Terrasse füllte sich. Zur Begrüßung gab es grün gefärbten Sekt, später wurden Hamburger und Kleinigkeiten zum Essen gereicht.

"Auf jeden Fall eine herrliche Lage, schönes Wetter muss hier sein und ich bin mir sicher, dass es eine Zukunft hat", sagt Maurice Gritzmacher, der vom "Kultbistro Jürgen Drews" aus Santa Ponça gekommen war. Viele aus dem TV bekannte Gesichter tummelten sich auf der Terrasse mit Meerblick. Die Tochter von Iris Klein, Daniela Katzenberger war nicht da. Sie habe terminlich in Deutschland zu tun, hieß es. Die MZ hat die Mallorca-Promis gefragt (siehe Video), was für Chancen sie den beiden Betreiberinnen geben.