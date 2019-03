Palma de Mallorcas Straßenmusiker Nick Ferretti singt sich in die DSDS-Live-Shows

Am Samstagabend (30.3.) wurde das Recall-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" ausgesrahlt, das an einem paradiesischen Traumstrand in der Phang Nga Bucht in Thailand stattfand. Auch für den Straßenmusiker Nick Ferretti aus Palma de Mallorca war es ein besonderer Abend, denn zusammen mit 15 anderen verbliebenen Kandidaten ging es um den Einzug in die Live-Motto-Shows.

Ferretti trat mit „Just The Two Of Us" von Bill Withers im Duell gegen Joaquin Parraguez an. "Das ist Entertainment! Nick, das ist das erste Mal, dass du uns richtig lustig unterhalten hast. Das war eine sehr ambitionierte Nummer und ich finde auf so eine Insel passt das ganz geil", lobte DSDS-Juror Dieter Bohlen den Musiker direkt nach der Performance.

"Nick, deine Haltung, deine Körpersprache sind besser geworden. Du hast dich heute mit einer Sexyness bewegt, das war wirklich auf den Punkt!", hieß es auch von Jury-Kollegin Oana.

Hintergrund: Wie der Musiker es von den Straßen Palma de Mallorcas zu DSDS schaffte

Nachdem die Jury sich beraten hat, mussten die Duellpartner noch mal einzeln vor das Pult treten.

Dieter Bohlen bedankte sich zunächst bei beiden Sängern für den "super Vortrag". „Nick, du bist ein Beispiel dafür, dass das Leben aus lauter Zufällen besteht. Man muss im Leben, einfach manchmal am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Jedes Mal eine Hammerleistung und ich glaube, dass das jetzt nicht überraschend ist, dass du weiter bist in den Motto-Shows!"

Tadaaaaa, der Sänger ,der fast schon zum Inventar in den Straßen von Palma de Mallorca und zahlreichen Lokalen auf der Insel gehört, hat es also tatsächlich in die Live-Shows geschafft. Glückwunsch Nick!

Von nun an hat die Jury quasi nichts mehr zu sagen und Ferrettis Schicksal liegt in den Händen der Zuschauer. Die erste Live-Show findet kommenden Samstag (6.4.) statt. Das Finale wird am 27. April gesendet.