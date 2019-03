Mallorca im TV: Die Millionärsfamilie Geiss reist mit der Yacht auf die Insel

Immer wieder gewähren die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss mit ihren Töchtern Davina Shakira und Shania Tyra Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. In der Folge, die RTL 2 am Dienstag (2.4.) um 13.10 Uhr wiederholt ausstrahlt, reist die Glamour-Familie mit der neuen Yacht nach Mallorca. Auf dem Programm stehen ein Interview, Shopping und ein TV-Auftritt von besonderem Ausmaß.

Familie Geiss genießt das süße Leben auf der Indigo Star, ihrer neu erworbenen Luxusyacht. Nach einem beschwerlichen Weg zur Kaufentscheidung erstrahlt das Schiff mittlerweile standesgemäß in Geiss'schem Glanz mit Familienwappen und Luxus-Einrichtung à la Robert. Unsere Jet-Setter machen sich auf den Weg nach Mallorca, wo nach einem kurzen Zeitungsinterview an Deck pünktlich um ein Uhr "Paella im Strandrestaurant" auf dem Plan steht.

Nachdem die Indigo Star im Hafen von Palma de Mallorca geankert hat, bekommen die Geissens Besuch vom ehemaligen Mitarbeiter und langjährigen Freund Holger. Mittlerweile Boutiquen-Besitzer auf Mallorca erweist sich dieser als Retter in der Not für Robert, der für die am Abend stattfindende "White Party" im berühmten Nikki Beach Club in Magaluf keine passende Hose im Gepäck hat. Nach einem kurzen Fitting geht es für Carmen und Robert in schickem Weiß in den Club.

Am Folgetag muss sich Gattin Carmen dann ihrerseits wieder ums Textile kümmern: Die Jet-Set-Lady benötigt unbedingt noch ein Kleid für den Abend. Auf dem Plan steht nichts Geringeres als "Wetten, dass ..?", die größte Show im deutschen Fernsehen, zu der Carmen und Robert als Gäste ins Coliseo Balear von Palma de Mallorca eingeladen sind. "Auf einer Couch vor 10.000 Leuten?" Für Carmen eine erschreckende Vorstellung. Macht die Millionärsgattin kurz vor der Show einen Rückzieher? /sw