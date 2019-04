Megayacht 'Faith' ankert vor Mallorca

Die 97 Meter lange Megayacht "Faith" hat am Mittwoch (3.4.) für neugierige und neidische Blicke der Passanten am Portitxol in Palma de Mallorca gesorgt. Auf der Luxusyacht lassen es sich bis zu 18 Passagiere gut gehen, während sich eine 34-köpfige Crew um das Wohl der Superreichen kümmert.

Die "Faith" wurde 2017 vom niederländischen Werftverbund Feadship fertiggestellt. An Bord gibt es einen eigenen Beachclub. Ein Dampfbad und Massage-Raum können es sich die Besitzer oder Gäste gut gehen lassen. Der Transport zum Festland stellt ein eigener Hubschrauber-Landeplatz an Deck sicher. /tg