Nadescha Leitze: "Iris Klein und ich haben keinen Streit"

„So viel kann ich sagen: Iris und ich haben keinen Streit und Iris ist auch nicht raus." Die Worte von Nadescha Leitze, Goodbye-Deutschland-Gesicht und Partnerin von Katzenberger-Mama Iris Klein in der Beach-Beach „Ever Green" an der Playa de Palma, sind eindeutig. Nachdem am Mittwochabend mehrere Medien darüber berichtet hatten, Iris Klein habe das gemeinsame Projekt verlassen und die Bar stehe nach nur drei Tagen bereits vor dem Aus, dementierte die Unternehmerin am Donnerstagmittag die Gerüchte im Gespräch mit der Mallorca-Zeitung.

Es gebe jedoch Probleme mit den stillen Gesellschaftern. „Aber Iris und ich sind fein miteinander", so Leitze gegenüber der MZ. Hinter den Kulissen wird aktuell geklärt, ob und wie es mit der Bar in Höhe des Ballermanns 12 weitergeht. „Wir überlegen gerade, was wir machen – mehr kann ich leider momentan noch nicht sagen", so die Blondine zur MZ. Es ist jedoch fraglich, ob die Bar ohne Gesellschafter und Geldgeber eine Zukunft hat.

Iris Klein und Nadescha Leitze hatten am Samstag mit mehr als 300 Gästen, darunter zahlreiche Mallorca-TV-Gesichter, ihre Beach-Bar „Evergreen" an der Playa de Palma eröffnet. Verschiedene Medien schrieben dann am Mittwoch, dass es zwischen Klein und Leitze hinter den Kulissen ordentlich gekracht haben soll. Bereits am Sonntag, also nur einen Tag nach der offiziellen Eröffnung, hatte die Bar in Höhe des Ballermanns 12 nicht geöffnet. Angeblich, weil man sich und dem Team nach der anstrengenden Vorbereitungsphase eine Pause gönnen wollte. Für viele Gäste, die von der Eröffnung auch in der MZ gelesen hatten und sich am Sonntag selbst ein Bild machen wollten, war diese Pause unverständlich. Gab es bereits zu diesem Zeitpunkt Probleme?

Einige Beobachter hatten sich bei der Eröffnungsfeier skeptisch zu dem Duo Klein/Leitze gezeigt, darunter Melanie Müller: „Wenn sich zwei Alpha-Mädchen zusammentun, ist das immer eine schwierige Sache", so die Ballermann-Sängerin in Gespräch mit der MZ. Auch Reality-TV-Sternchen Rebecca Kratz, die nach eigenen Angaben mit Klein und Leitze befreundet ist, äußerte sich ähnlich: „Nadescha hat ein großes Herz und ganz viel Geduld – und ich glaube, dass sie das auch brauchen wird."

Iris Klein wollte sich auf Nachfrage telefonisch übrigens nicht äußern – sie legte einfach wieder auf.