Nick Ferretti singt sich bei DSDS unter die letzten Acht

Bluejeans, weißes Hemd, eine Gitarre und den Song "Thinking Out Loud" von Ed Sheeran auf den Lippen. Viel mehr braucht es für Nick Ferretti nicht, um die gesamte Bühne der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" zu füllen. Der Straßensänger aus Palma de Mallorca hat am Sonnabend (13.4.) in der ersten Mottoshow Publikum und Jury von seinem Talent überzeugen können und ist eine Runde weiter.

"Wir sind die Nutznießer davon, dass wir einen Vollblutmusiker bei der Arbeit zusehen können", sagte Jurymitglied Xavier Naidoo, er hatte "nix zu meckern." Die Tänzerin Oana Nechiti fand, dass Nick Ferretti voll und ganz die Musik verkörpere, die er spielt. Pietro Lombardi war "sprachlos", und Dieter Bohlen hatte einen "magischen Moment. "Mehr geht nicht, Nick, du machst mich stolz." Der Sänger solle jeden Abend Gott für diese Stimme danken.

Von den zehn Kandidaten mussten zwei gehen: Angelina Mazzamurro (21), Friseurin aus Erwitte, und Lukas Kepser (24), Student aus Kranenburg, sind beim nächsten Mal (Samstag, 13.4., ab 20.15 Uhr) nicht mehr mit dabei.

In der 16. Staffel der Talentshow fand die erste Live-Show unter dem Motto "Chartbreaker" vor 1.600 Zuschauern im Studio statt. Insgesamt sahen durchschnittlich 3,42 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (12,6 Prozent) die erste Live-Mottoshow. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die Sendung einen Marktanteil von 17,4 Prozent (2,44 Mio.).

